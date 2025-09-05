На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками

Mash: актрису Тарасову убрали из «Холопа-3» после задержания с наркотиками
«Централ Партнершип»

Актрису Аглаю Тарасову убрали из актерского состава комедии «Холоп-3» на фоне задержания с наркотиками в аэропорту Домодедово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В то же время Mash отмечает, что официально создатели фильма еще не сообщали об исключении экс-возлюбленной Милоша Биковича из каста — «пока [ее имя убрали] только на фоточках в соцсетях».

28 августа Тарасову задержали в аэропорту Домодедово при попытке перевезти в Россию наркотическое средство внутри электронного устройства для курения. Она возвращалась в Москву из Израиля, а до этого была на отдыхе на Мальдивах. У знаменитости обнаружили при задержании 0,4 грамма масла каннабиса.

Против артистки возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Ей грозит до 7 лет тюрьмы и штраф в размере 1 млн рублей. Ее нынешний возлюбленный, актер Антон Филиппенко признался, что узнал о задержании из СМИ.

«Я сам не в курсе деталей, только прочитал про ее задержание, извините. Я не знаю, где она путешествовала, она все время где-то путешествует», — заявил он Super.ru.

Накануне стало известно, что правоохранительные органы требуют поместить звезду «Беспринципных» Аглаю Тарасову под домашний арест по делу о наркотиках.

Ранее певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) назвала Мизулину омерзительным червяком и поддержала Крида.

