На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат предрекла «проигрыш» некоторым блогерам после запрета рекламы в Instagram

Адвокат Шевцова: из-за запрета рекламы в Instagram возникнет теневой рынок
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Блогеры, а также бизнесмены столкнутся с серьезным кризисом после закона о запрете рекламы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Траст энд ло» Майя Шевцова.

«Неизбежно возникнет теневой рынок рекламы через VPN, анонимные аккаунты и мессенджеры. Однако это сопряжено с высокими рисками для обеих сторон.<...> Выиграют в этой ситуации самые гибкие и быстрые игроки, которые уже сейчас начали диверсифицировать свои рекламные каналы, осваивать новые площадки и переводить аудиторию в легальные и контролируемые форматы коммуникации (например, мессенджеры и email-рассылки). Остальным грозит если не исчезновение, то серьезный кризис», — объяснила адвокат.

По словам Шевцовой, блогеры начнут переходить на иные площадки для рекламных интеграций, после чего резко вырастет конкуренция, а также рост цен на рекламу.

«Крупные бренды, имеющие бюджеты на телевизионную и наружную рекламу, укрепят свои позиции. Малый бизнес и отдельные блогеры окажутся в проигрыше. Запрет является мощнейшим стимулом для развития отечественных платформ. Но им потребуется время, чтобы дорасти до удобства, функционала и, главное, аудиторного охвата Instagram», — заявила эксперт.

Шевцова отметила, что те блогеры и бизнесмены, которые смогут быстрее всего освоить новые рекламные площадки и перевести аудиторию в легальные форматы коммуникации, останутся в выигрыше в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что у Игоря Матвиенко нашли долг перед ФНС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами