Адвокат предрекла «проигрыш» некоторым блогерам после запрета рекламы в Instagram

Блогеры, а также бизнесмены столкнутся с серьезным кризисом после закона о запрете рекламы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, управляющий партнер Московской коллегии адвокатов «Траст энд ло» Майя Шевцова.

«Неизбежно возникнет теневой рынок рекламы через VPN, анонимные аккаунты и мессенджеры. Однако это сопряжено с высокими рисками для обеих сторон.<...> Выиграют в этой ситуации самые гибкие и быстрые игроки, которые уже сейчас начали диверсифицировать свои рекламные каналы, осваивать новые площадки и переводить аудиторию в легальные и контролируемые форматы коммуникации (например, мессенджеры и email-рассылки). Остальным грозит если не исчезновение, то серьезный кризис», — объяснила адвокат.

По словам Шевцовой, блогеры начнут переходить на иные площадки для рекламных интеграций, после чего резко вырастет конкуренция, а также рост цен на рекламу.

«Крупные бренды, имеющие бюджеты на телевизионную и наружную рекламу, укрепят свои позиции. Малый бизнес и отдельные блогеры окажутся в проигрыше. Запрет является мощнейшим стимулом для развития отечественных платформ. Но им потребуется время, чтобы дорасти до удобства, функционала и, главное, аудиторного охвата Instagram», — заявила эксперт.

Шевцова отметила, что те блогеры и бизнесмены, которые смогут быстрее всего освоить новые рекламные площадки и перевести аудиторию в легальные форматы коммуникации, останутся в выигрыше в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что у Игоря Матвиенко нашли долг перед ФНС.