На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Король шансона»: Шуфутинскому призвали присвоить звание народного артиста

Критик Соседов: Шуфутинский заслужил звание народного артиста как король шансона
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский заслужил звание народного артиста – он сегодня является одним из немногих представителей российской эстрады, которого можно назвать по-настоящему народным исполнителем. Об этом Общественной Службе Новостей заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напомнил, что Шуфутинский поёт уже очень давно, причём его до сих пор слушают и любят даже несмотря на то, что на какое-то время он пропадал с экранов.

«Но в целом это очень хороший артист, у которого узнаваемые песни, его наравне с Любовью Успенской можно считать королём русского шансона. И это так и есть», — заявил Соседов.

Он добавил, что удивился сообщению о том, что у знаменитого исполнителя русского шансона до сих пор нет звания «Народный артист», хотя при этом его дают многим спорным личностям. Критик подчеркнул разнообразие творчества певца, огромное количество отличающихся по динамике и темпу песен – они охватывают всё аспекты от лирических до шуточных композиций, подчеркнул критик. В пример он привёл шлягер «Третье сентября», который до сих пор ежегодно выходит в топы и уже стал народным мемом.

Напомним, с инициативой дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России выступил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. Он отметил, что у Шуфутинского много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание.

Ранее знаменитый продюсер объяснил, как песня Шуфутинского стала мемом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами