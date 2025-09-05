«Король шансона»: Шуфутинскому призвали присвоить звание народного артиста

Певец Михаил Шуфутинский заслужил звание народного артиста – он сегодня является одним из немногих представителей российской эстрады, которого можно назвать по-настоящему народным исполнителем. Об этом Общественной Службе Новостей заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напомнил, что Шуфутинский поёт уже очень давно, причём его до сих пор слушают и любят даже несмотря на то, что на какое-то время он пропадал с экранов.

«Но в целом это очень хороший артист, у которого узнаваемые песни, его наравне с Любовью Успенской можно считать королём русского шансона. И это так и есть», — заявил Соседов.

Он добавил, что удивился сообщению о том, что у знаменитого исполнителя русского шансона до сих пор нет звания «Народный артист», хотя при этом его дают многим спорным личностям. Критик подчеркнул разнообразие творчества певца, огромное количество отличающихся по динамике и темпу песен – они охватывают всё аспекты от лирических до шуточных композиций, подчеркнул критик. В пример он привёл шлягер «Третье сентября», который до сих пор ежегодно выходит в топы и уже стал народным мемом.

Напомним, с инициативой дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России выступил первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава. Он отметил, что у Шуфутинского много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером, без заносчивости, поэтому заслужил это звание.

