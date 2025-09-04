На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Знаменитый продюсер объяснил, как песня Шуфутинского стала мемом

Продюсер Дробыш: простота песни про третье сентября сделала из нее народный мем
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Песня Михаила Шуфутинского «Третье сентября» стала долгоживущим мемом – ежегодно в начале осени ее слушают и создают с ней различные шутливые видео. По мнению музыкального продюсера Виктора Дробыша, превращение композиции в мем обеспечила ее простота и быстрая запоминаемость, так как сложные по структуре песни редко приобретают такую массовую популярность.

«Повторяемость припева создает эффект рефрена, который люди хранят в памяти и охотно поют. Более того, голос Шуфутинского обладает узнаваемой тембральной окраской и интонационной манерой, которая придает тексту эмоциональную достоверность. Плюс в этой песне есть некий эффект ритуализации», — пояснил Дробыш в беседе с Общественной Службой Новостей.

Обычно такими мемами становятся песни, в которых звучат упоминания каких-то да или всех известных событий – в соцсетях они разгоняются активными пользователями, подхватываются интернет-культурой. Так, в случае с «Третьим сентября» большую роль сыграла съемка коротких видео с припевом из песни, что сделало ее вирусной, заключил продюсер.

Напомним, текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа».

До этого первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава призвал дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Он отметил, что у Шуфутинского много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером.

Ранее в сети распространилось фото Шуфутинского за стойкой в аэропорту Кузбасса.

