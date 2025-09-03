В Госдуме призвали дать Шуфутинскому звание народного артиста

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава в беседе с изданием «Абзац» призвал дать певцу Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России.

Берулава отметил, что у Шуфутинского много хороших песен. По мнению депутата, певец зарекомендовал себя как человек с сильным характером.

«Я ни разу не видел в нем заносчивости, в отличие от других. Он заслужил это», — отметил депутат.

Текст песни «Третье сентября» написал Игорь Николаев на музыку Игоря Крутого. Композиция впервые была исполнена Шуфутинским в 1993 году. В 1994-м трек вошел в сольный альбом певца «Гуляй, душа». Много лет песня и строчки из нее являются популярным мемом — к соответствующей дате в сети появляются новые шутки о ней, а также об упоминаемых в тексте переворачивании календаря и кострах рябин.

Шуфутинский заявлял, что день 3 сентября давно стал народным праздником. Он признался, что ежегодно в этот день он собирает полный зал слушателей.

Ранее Собчак запретила шутить про 3 сентября, пригрозив адом нарушителям.