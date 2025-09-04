Умер сын Эрнеста Хемингуэя

Американский писатель Патрик Хемингуэй, младший сын лауреата Нобелевской премии по литературе Эрнеста Хемингуэя, умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на близких усопшего.

«Патрик Хемингуэй, второй сын писателя Эрнеста Хемингуэя <...> скончался во вторник в своем доме в Бозмене, штат Монтана. Ему было 97 лет <...>. Его смерть подтвердила Беттина Клингер, представительница семьи Хемингуэев», — говорится в материале.

Сын Хемингуэя завершил книгу отца «Проблеск истины» после его смерти и выпустил ее в 1999 году. Также он писал предисловия к различным изданиям произведений Хемингуэя-старшего: к роману «Прощай, оружие!» (изданию 2006 года), «Зеленым холмам Африки» 2016 года и книге мемуаров «Праздник, который всегда с тобой» 2009-го.

Три года назад Патрик Хемингуэй опубликовал сборник из 120 писем, которыми обменивался с отцом в течение трех десятилетий. Он получил название «Дорогой папа».

В августе сообщалось о смерти писателя Евгения Чижова, который утонул в Балтийском море в возрасте 58 лет. Он известен такими работами, как «Персонаж без роли», «Перевод с подстрочника» и «Собиратель рая».

Ранее в Москве в реанимации умер режиссер Игорь Николаев.