В Москве в реанимации умер режиссер Игорь Николаев

Режиссер Игорь Николаев умер на 81-м году жизни
Официальный сайт Игоря Калинаускаса

В возрасте 80 лет скончался советский и российский философ, психолог, художник и писатель Игорь Калинаускас, работавший в театре под псевдонимом Игорь Николаев. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на психолога Сергея Петрушина.

Смерть наступила около 23:00 28 августа, перед кончиной Калинаускас находился в реанимации, уточнил Петрушин.

«Игорь Николаевич был открытым, добрым и веселым человеком. Я у него многому научился и бесконечно благодарен за это. Светлая память…» — вспоминает один из учеников.

Калинаускас родился 7 февраля 1945 года в Новгороде. За свою карьеру в театре он поставил 68 спектаклей, работал режиссером в Астраханском драматическом театре, Академическом русском театре имени Вахтангова в Орджоникидзе, Минском театре им. Горького и Русском драматическом театре Литвы в Вильнюсе.

Оставил работу в театре, когда увлекся в психологией. С конца 1990-х Калинаускас стал заниматься живописью, создал более 900 работ под псевдонимом ИНК. Живописные работы Калинаускаса выставлялись в галереях Украины, России, США, Литвы и Словакии.

В 2016-м в Казани открыли его галерею современного искусства INK Gallery.

Ранее умер композитор Родион Щедрин.

