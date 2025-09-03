Режиссера Антона Бутакова обвинили в домогательствах

Главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антона Бутакова обвинили в домогательствах и принуждению к половым контактам без контрацепции. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В разговоре с изданием сразу несколько бывших коллег Бутакова заявили о связи с ним. Например, Нина (имя изменено) утверждает, что познакомилась с ним во время работы над совместным проектом, а после расставания выяснила, что режиссер одновременно состоял в романтической связи как минимум с шестью девушками, которым якобы было по 18–20 лет. Все они утверждают, что им режиссер клялся, что состоит с ними в серьезных моногамных отношениях.

По словам бывших сотрудниц ЦСД, те коллеги, кто отказывался от секса с режиссером, якобы подвергались давлению, включая штрафы, и буллингу с его стороны.

Другая девушка вспоминает, что Бутаков якобы постоянно «зажимал ее во всех углах театра» и неоднократно силой пытался затащить в свой кабинет, однажды оставив синяки.

«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. <...> В последнее время моей работы это стало больше похоже на изнасилования», — вспоминает она.

Пострадавшие говорят, что Бутаков настаивал на сексе без контрацепции, утверждая, что это создает «особую близость» и подвергая девушек риску заражения ЗППП и ВИЧ. При этом в 2022 году Бутаков снял документальный фильм о волонтере, помогающем ВИЧ-инфицированным.

В разговоре с «Осторожно, новости» Бутаков отверг обвинения, назвав их фейком. Он заявил, что на протяжении 10 лет он был в отношениях с актрисой ЦСД и за это время не вступал в интимную связь с другими женщинами. Бутаков также отрицает, что подвергал коллег травле.

