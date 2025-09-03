На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Режиссера Антона Бутакова обвинили в домогательствах

Режиссер Бутаков отверг обвинения в сексуальных домогательствах
true
true
true
close
Донат Сорокин/ТАСС

Главного постановщика Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антона Бутакова обвинили в домогательствах и принуждению к половым контактам без контрацепции. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В разговоре с изданием сразу несколько бывших коллег Бутакова заявили о связи с ним. Например, Нина (имя изменено) утверждает, что познакомилась с ним во время работы над совместным проектом, а после расставания выяснила, что режиссер одновременно состоял в романтической связи как минимум с шестью девушками, которым якобы было по 18–20 лет. Все они утверждают, что им режиссер клялся, что состоит с ними в серьезных моногамных отношениях.

По словам бывших сотрудниц ЦСД, те коллеги, кто отказывался от секса с режиссером, якобы подвергались давлению, включая штрафы, и буллингу с его стороны.

Другая девушка вспоминает, что Бутаков якобы постоянно «зажимал ее во всех углах театра» и неоднократно силой пытался затащить в свой кабинет, однажды оставив синяки.

«Он меня принуждал по большей части к оральному сексу. <...> В последнее время моей работы это стало больше похоже на изнасилования», — вспоминает она.

Пострадавшие говорят, что Бутаков настаивал на сексе без контрацепции, утверждая, что это создает «особую близость» и подвергая девушек риску заражения ЗППП и ВИЧ. При этом в 2022 году Бутаков снял документальный фильм о волонтере, помогающем ВИЧ-инфицированным.

В разговоре с «Осторожно, новости» Бутаков отверг обвинения, назвав их фейком. Он заявил, что на протяжении 10 лет он был в отношениях с актрисой ЦСД и за это время не вступал в интимную связь с другими женщинами. Бутаков также отрицает, что подвергал коллег травле.

В середине августа актер и режиссер Кевин Костнер ответил на иск о сцене изнасилования.

Ранее певица Лиззо призналась, что впала в депрессию из-за иска об абьюзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами