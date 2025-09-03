В Воронеже продают медиатор гитариста Tokio Hotel за полмиллиона рублей

«MK»: в Воронеже выставили на продажу медиатор гитариста Tokio Hotel за 500 тыс. рублей

Жительница Воронежа выставила на продажу медиатор гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Об этом сообщает mk.ru.

Продавец пояснила, что получила медиатор на выступлении Tokio Hotel в 2015 году. Тогда Каулитц выбросил пластинку в зал, доиграв весь концерт. Девушка поймала медиатор с автографом гитариста и хранила с тех пор. Она просит за него полмиллиона рублей.

Немецкая поп-рок группа Tokio Hotel образована братьями Томом и Биллом Каулитцами в 2001 году в Магдебурге. К ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. На момент образования коллектива его участникам было от 12 до 14 лет.

11 августа издание «Абзац» сообщило, что волосы певицы Надежды Кадышевой выставили на продажу на сайте объявлений.

По данным издания, продавцом оказался некий мужчина, который работал на концерте ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году. Там он и нашел волосы. Неизвестный хочет получить за лот 100 тысяч рублей.

Продавец добавил, что может положить диск «Печальный ветер» ансамбля «Золотое кольцо» в подарок.

