На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Воронеже продают медиатор гитариста Tokio Hotel за полмиллиона рублей

«MK»: в Воронеже выставили на продажу медиатор гитариста Tokio Hotel за 500 тыс. рублей
close
Danny Moloshok/Reuters

Жительница Воронежа выставила на продажу медиатор гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Об этом сообщает mk.ru.

Продавец пояснила, что получила медиатор на выступлении Tokio Hotel в 2015 году. Тогда Каулитц выбросил пластинку в зал, доиграв весь концерт. Девушка поймала медиатор с автографом гитариста и хранила с тех пор. Она просит за него полмиллиона рублей.

Немецкая поп-рок группа Tokio Hotel образована братьями Томом и Биллом Каулитцами в 2001 году в Магдебурге. К ним присоединились басист Георг Листинг и ударник Густав Шефер. На момент образования коллектива его участникам было от 12 до 14 лет.

11 августа издание «Абзац» сообщило, что волосы певицы Надежды Кадышевой выставили на продажу на сайте объявлений.

По данным издания, продавцом оказался некий мужчина, который работал на концерте ансамбля «Золотое кольцо» в Белгороде в 1998 году. Там он и нашел волосы. Неизвестный хочет получить за лот 100 тысяч рублей.

Продавец добавил, что может положить диск «Печальный ветер» ансамбля «Золотое кольцо» в подарок.

Ранее Алина Загитова купила квартиру в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами