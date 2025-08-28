На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алина Загитова купила квартиру в Москве

«СтарХит»: фигуристка Алина Загитова приобрела квартиру в Москве
true
true
true
close
Личный архив

Фигуристка Алина Загитова приобрела недвижимость в Москве. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Загитова купила квартиру на западе столицы России. Она посетила офис застройщика и оформила сделку.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также чемпионкой мира, России и Европы.

В феврале 2024-го Алина Загитова дебютировала в качестве певицы на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. В дуэте с исполнительницей Zivert спортсменка исполнила песню «Credo».

В июне Загитова призналась, что хотела бы сняться в кино. По словам спортсменки, она открыта к предложениям в кинопроектах. Олимпийская чемпионка призналась, что пока не нашла подходящую роль для себя. Ей бы хотелось сняться в комедии.

Загитова добавила, что ее привлекают фильмы с внутренней историей, «чтобы можно было покопаться и поразмыслить». Среди таких проектов она назвала картины «1+1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

Ранее Рита Дакота продала московскую недвижимость.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами