Алина Загитова купила квартиру в Москве

Фигуристка Алина Загитова приобрела недвижимость в Москве. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Загитова купила квартиру на западе столицы России. Она посетила офис застройщика и оформила сделку.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, а также чемпионкой мира, России и Европы.

В феврале 2024-го Алина Загитова дебютировала в качестве певицы на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве. В дуэте с исполнительницей Zivert спортсменка исполнила песню «Credo».

В июне Загитова призналась, что хотела бы сняться в кино. По словам спортсменки, она открыта к предложениям в кинопроектах. Олимпийская чемпионка призналась, что пока не нашла подходящую роль для себя. Ей бы хотелось сняться в комедии.

Загитова добавила, что ее привлекают фильмы с внутренней историей, «чтобы можно было покопаться и поразмыслить». Среди таких проектов она назвала картины «1+1», «Зеленая книга», «Остров проклятых».

