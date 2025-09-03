На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о многомиллионном долге Димы Масленникова перед ФНС

PostNews: блогер Дима Масленников задолжал ФНС более 2 млн рублей
true
true
true
close
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Блогер-миллионник и телеведущий Дмитрий Масленников оказался в списке должников Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает PostNews в своем Telegram-канале.

Общий долг блогера составляет 2 миллиона 83 тысячи рублей. Причина долга связана с неуплатой обязательных взносов по статусу индивидуального предпринимателя. ИП был зарегистрирован для ведения деятельности по размещению рекламы в социальных сетях.

PostNews отмечает, что Масленникову грозит блокировка банковских счетов, если он в ближайшее время не погасит имеющуюся задолженность.

Дима Масленников стал известен благодаря хоррор-видео, которые публиковал на YouTube с 2016 года. Сейчас он занимается продюсированием блогерского лейбла LIGA, ведет телевизионные шоу на развлекательных каналах и продолжает снимать ролики в разных странах.

В апреле 2025 года телеведущий похвастался, что приобрел кабриолет Porsche 911. Он признавался, что мечтал иметь машину с панорамной крышей. По разным данным, такой автомобиль мог обойтись YouTube-блогеру в сумму от 10 до 20 млн рублей.

