«Интервидение» определилось с правилами

Участникам «Интервидения» разрешили привести на сцену до шести человек
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» определился с правилами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В правилах указано требование соответствия песни жанру популярной музыки, но приветствуется использование «этнических и фольклорных вставок и сэмплов», отражающих культурные традиции страны-участницы.

Кроме того, для исполнения конкурсной композиции участник может выбрать любой язык. Песня должна длиться от двух до трех минут, а ее премьера должна состояться не позднее года, предшествующего году проведения финала конкурса. Возможно участие переработок композиций, выпущенных ранее.

Композиция может быть написана для «Интервидения», но к моменту проведения финала конкурса она уже должна быть популярной. В конкурсном номере участник должен показать идеи и образы, которые выражает страна-участница, а в финале песню должны исполнять участник и бэк-вокалисты «вживую под записанную фонограмму без вокала». На сцену можно привести не более шести человек, а номер должен быть идентичен на протяжении всех репетиций и в финале.

Очередность выступления стран в финале конкурса определят путем жеребьевки 12 сентября. Международное профессиональное жюри определит победителя, зрительское голосование не предусмотрено.

Конкурс «Интервидение-25» пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. Указ о его проведении подписал президент России.

Участие в конкурсе уже подтвердили представители Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Китая, Колумбии, Кубы, Кыргызстана, Мадагаскара, России, Саудовской Аравии, Сербии, Узбекистана, Таджикистана, ЮАР и США.

Накануне «Бурановские бабушки» сделали предсказание об «Интервидении».

Ранее американская группа Onyx заявила о готовности стать послами «Интервидения-2025».

