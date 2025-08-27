Сорвавшие концерт в Киеве рэперы Onyx готовы стать послами «Интервидения-2025»

Американский рэп-коллектив Onyx заявил, что готов выступить в качестве послов на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом сообщает ТАСС в Telegram-канале со ссылкой на слова артистов.

Другие подробности не сообщаются. США на конкурсе представит певец Брэндон Ховард. Бабушка артиста Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans — первой группы, чьи композиции прозвучали на советском радио.

Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет в России в 2025 году. Он был известен еще в советские времена, затем о нем надолго забыли, а сегодня возрождают как наш ответ «Евровидению». На данный момент в конкурсе официально подтвердили участие представители следующих стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР, США.

В марте 2024 года участники группы Onyx согласились дать концерт в Донецке, а также рассказали о срыве шоу в Киеве в 2015 году. А в 2017-м Onyx вместе с группой из Симферополя записали песню и сняли ролик о жизни в Крыму, после чего попали под санкции на Украине. Участник группы Фредро Старр заявлял, что в Крыму музыканты отлично провели время, а в политике они не разбираются.

