Дочь Меладзе ищут судебные приставы

Дочь певца Валерия Меладзе Арину разыскивают судебные приставы из-за неоплаченных автомобильных штрафов. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, 22-летняя Арина Меладзе просрочила оплату штрафов, из-за чего на нее открыто исполнительное производство ФССП.

Поводом для преследования стал штраф от 1 июня — тогда девушка на своем красном Mercedes GLA превысила скорость. Штраф составил 750 рублей.

Всего СМИ находили у девушки 153 штрафа на сумму 123 тысячи рублей, сейчас, утверждает издание, у Меладзе не оплачено 6 штрафов на общую сумму 4500 рублей.

Накануне актера Александра Головина во второй раз объявили в розыск судебные приставы. Как писал Shot, у Головина есть неоплаченные штрафы за нарушение ПДД на общую сумму 7,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц.