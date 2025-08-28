На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У рэпера Macan обнаружили 40 нарушений ПДД за месяц

PostNews: рэпер Macan получил штрафов на сумму 84,5 тыс. рублей за нарушение ПДД
true
true
true
close
Telegram-канал «MACAN»

Рэпер Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Macan оштрафовали на сумму общей суммой 84,5 тысяч рублей. Отмечается, что певец 30 раз превысил скорость, а также 10 раз неправильно парковался. На данный момент исполнителю осталось погасить 14 взысканий на 22 тысяч рублей.

По утверждению издания, все нарушения Macan совершил на своем новом автомобиле марки Toyota Camry 2025 года выпуска.

В марте у Macan обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД.

По данным издания, штрафы числятся на новом автомобиле Косолапова марки Bentley Bentayga S 2022, который рэпер приобрел в ноябре 2024 года. У артиста накопилось штрафов на общую сумму в 321 тысячу рублей. Как отмечает PostNews, большая часть нарушений связана с превышением скорости. Также певец несколько раз не соблюдал требования знаков или разметки, проезжал по выделенным полосам и не оплачивал парковку.

Ранее Хилькевич показала последствия неудачной инъекции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами