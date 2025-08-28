У рэпера Macan обнаружили 40 нарушений ПДД за месяц

Рэпер Macan получил 40 штрафов за нарушение ПДД за месяц. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Macan оштрафовали на сумму общей суммой 84,5 тысяч рублей. Отмечается, что певец 30 раз превысил скорость, а также 10 раз неправильно парковался. На данный момент исполнителю осталось погасить 14 взысканий на 22 тысяч рублей.

По утверждению издания, все нарушения Macan совершил на своем новом автомобиле марки Toyota Camry 2025 года выпуска.

В марте у Macan обнаружили 226 штрафов за нарушение ПДД.

По данным издания, штрафы числятся на новом автомобиле Косолапова марки Bentley Bentayga S 2022, который рэпер приобрел в ноябре 2024 года. У артиста накопилось штрафов на общую сумму в 321 тысячу рублей. Как отмечает PostNews, большая часть нарушений связана с превышением скорости. Также певец несколько раз не соблюдал требования знаков или разметки, проезжал по выделенным полосам и не оплачивал парковку.

Ранее Хилькевич показала последствия неудачной инъекции.