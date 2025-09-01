Фанатам «Секса в большом городе» попытались запретить делать фото на крыльце Кэрри

Хозяева поставили ограждение у крыльца дома, где снимали «Секс в большом городе»

Владельцы особняка на Перри-Стрит в Нью-Йорке, где жила героиня сериала «Секс в большом городе» Кэрри Брэдшоу, установили перед крыльцом ограждение, чтобы избавиться от назойливых туристов. Об этом сообщает New York Post.

Перед крыльцом установили чугунный барьер. Во время установки фанаты сериала продолжали фотографироваться на крыльце, несмотря на рабочих и свежую краску.

В январе 2025 года хозяева дома Дэниел и Барбара Лорбер обратились в городскую комиссию по сохранению памятников архитектуры с просьбой установить ворота, поскольку особняк находится в историческом районе Гринвич-Виллидж.

80-летняя Барбара Лорбер заявила, что разрешила HBO снимать у себя на крыльце в 1990-х из жалости к молодой съемочной группе и не могла представить, что это превратит ее жизнь в ежедневный хаос.

Лорберы купили дома на четыре семьи в 1979 году всего за $131 350, что сейчас эквивалентно примерно $585 000. Семья живет на первом этаже, остальные три квартиры, по одной на каждом этаже особняка, сдают в аренду.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год, в основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и выдержавший три сезона и недавно закрытый сериал «И просто так».

