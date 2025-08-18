Сара Джессика Паркер ответила хейтерам «Секса в большом городе»

Актриса Сара Джессика Паркер ответила хейтерам сериала «Секс в большом городе», сделавшего ее знаменитой. В беседе с The New York Times она заявила, что из-за успеха проекта игнорирует критиков.

«Мы всегда невероятно усердно работали над тем, чтобы рассказывать интересные и правдивые истории. Наверное, мне все равно. И причина, по которой мне все равно, в том, что сериал имел огромный успех, и связь, которую он установил со зрителями, была очень значимой», — поделилась размышлениями 60-летняя звезда.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год, в основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и выдержавший три сезона и недавно закрытый сериал «И просто так».

Накануне Паркер попрощалась со своей героиней Кэрри Брэдшоу, которую играла 27 лет.

