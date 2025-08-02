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«Все любили ее»: звезда «Секса в большом городе» попрощалась с фанатами

Актриса Паркер попрощалась с зрителями «Секса в большом городе»
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Global Look Press

Американская актриса Сара Джессика Паркер попрощалась с фанатами сериала «Секс в большом городе» и своей культовой героиней Кэрри Брэдшоу. К зрителям сериала она обратилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Сара Джессика Паркер опубликовала видеоролик, включающий все ее модные образы из «Секса в большом городе» и его современного продолжения «И просто так» — сериалов об отношениях и дружбе в Нью-Йорке.

«Она ломала сердца, каблуки, привычки. Она любила, теряла, побеждала, спотыкалась, прыгала, не дотягивалась и падала в лужи. Повзрослела, поумнела. Она принимала самые сложные, худшие и правильные решения», — подписала видео Паркер.

Актриса добавила, что Миранда, Саманта и Шарлотта и Кэрри стали лучшими подругами, каких можно было представить.

«Кэрри Брэдшоу была движущей силой моего актерского сердца 27 лет. Кажется, я любила ее больше всех, и знаю, что все любили ее так же, как и я», — делится она.

Паркер уточнила, что решение о закрытии сериала «И просто так» после третьего сезона приняла вместе с шоураннером Майклом Патриком Кингом. Историю «И просто так она называет завершенной главой, полной радости, приключений и труда.

Сериал «Секс в большом городе» выходил с 1998 по 2004 год, в основу сценария легла одноименная книга Кэндес Бушнелл. После закрытия сериала было снято два полнометражных фильма, молодежный сериал-приквел и сериал «И просто так».

Ранее Николас Кейдж рассказал, почему его роман с Сарой Джессикой Паркер был обречен.

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