Сделавшая пластику дочь Борисовой столкнулась с оскорблениями из-за веса

Дочь Даны Борисовой Полина рассказала в Telegram-канале, что ее оскорбляют из-за веса.

Борисова-младшая напомнила, что не так давно перенесла пластическую операцию.

«У меня операция прошла буквально сколько, недельку назад, да? И, понятное дело, я вся отечная, у меня лицо отекшее, у меня тело отекшее. Меня, извините, искромсали и порезали. Ну, это же логично. Я не знаю, как люди этого не понимают», — заявила дочь артистки.

26 августа дочь Даны Борисовой Полина сообщила, что сделала операцию по увеличению груди.

Операция длилась четыре часа и шла под общим наркозом. Полине сделали подтяжку груди и липоскульптурирование — эти процедуры считаются достаточно легкими и безболезненными. Девушка хорошо отошла от наркоза, по словам врачей, сама залезла на каталку и легла в кровать.

Пластику всего тела Полина получила в подарок на совершеннолетие от матери. Дочь телеведущей вспомнила, что ринопластику перенесла хуже и каждые пять минут просила дать ей обезболивающее.

