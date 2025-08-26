Фильмам с пропагандой отказа от деторождения не будут давать прокатные удостоверения

Фильмам с пропагандой чайлдфри откажут в прокате в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минкульта России.

Пропаганда «отказа от деторождения» станет еще одной причиной, по которой фильмы не получат прокатные удостоверения.

Новые правила будут действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2030 года.

До этого прокатное удостоверение не выдавалось в случаях, если фильм нарушал законодательство о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержал сведения о методах разработки и изготовления наркотиков, а также пропаганду порнографии, насилия и жестокости, нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола.

В начале августа российский Минкульт назвал причину отзыва прокатного удостоверения у фильма «Прости, детка». По словам представителей ведомства, прокатное удостоверение отозвали, потому что нашли недостоверные сведения в документах, поданных для его выдачи.

