Disney выпустит новую часть «Ледникового периода»

Новая часть «Ледникового периода» выйдет в феврале 2027 года
Disney+

Кинокомпания Walt Disney анонсировала в соцсети X выход новой части мультфильма «Ледниковый период».

Картина «Ледниковый период: точка кипения» планируется выйти 5 февраля 2027 года в мировой прокат.

«Новое приключение перенесет зрителей в неизведанные уголки коварного Затерянного мира!» — заявили представители студии.

Первая часть «Ледникового периода» вышла в 2002 году. Мультфильм стал дебютной работой студии Blue Sky Studios. Картину срежиссировали Крис Уэдж и Карлус Салданья.

«Ледниковый период» рассказывал о шерстистом мамонте Мэнни, гигантском ленивце Сиде и смилодоне-сардониксе Диего, которые натыкаются на человеческого ребенка и работают вместе, чтобы вернуть его в его племя. В главных ролях: Рэй Романо, Джон Легуизамо и Денис Лири.

В марте Disney и студия Pixar анонсировали выход сиквела музыкального фэнтезийного мультфильма «Тайна Коко».

Согласно The Variety, председатель совета директоров Disney Боб Айгер объявил о выходе продолжения ленты во время ежегодного собрания акционеров. По его словам, проект находится на ранней стадии, а выход «Тайны Коко 2» запланирован на 2029 год.

Ранее «Шреку 5» отказали в премьере в 2026 году.

