У «Тайны Коко» появится продолжение

Disney и Pixar выпустят сиквел мультфильма «Тайна Коко» в 2029 году

Корпорация Disney и студия Pixar анонсировали выход сиквела музыкального фэнтезийного мультфильма «Тайна Коко». Об этом пишет The Variaty.

Согласно материалу, председатель совета директоров Disney Боб Айгер объявил о выходе продолжения ленты во время ежегодного собрания акционеров. По его словам, проект находится на ранней стадии, а выход «Тайны Коко 2» запланирован на 2023 год.

«Хотя фильм находится только на начальной стадии, мы знаем, что он будет полон юмора, душевности и приключений», — сказал Айгер.

Как уточняется, режиссерами мультфильма снова будут Ли Анкрич и Эдриан Молина, а продюсером станет «ветеран Pixar» Марк Нильсен, который известен по проектам «История игрушек 4» и «Головоломка 2».

Оригинальная «Тайна Коко» получила две премии «Оскар» за лучший анимационный фильм и оригинальную песню и стала одним из самых ярких кинособытий 2017 года. В мировом прокате мультфильм собрал более $800 млн. История повествует о 12-летнем Мигеле, который мечтает играть на гитаре, несмотря на многовековой запрет его семьи на музыку. В мексиканский праздник Диа-де-лос-Муэртос он отправляется в загробный мир, чтобы узнать настоящую историю своих предков.

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