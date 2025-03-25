Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У «Тайны Коко» появится продолжение

Disney и Pixar выпустят сиквел мультфильма «Тайна Коко» в 2029 году
close
Pixar Animation Studios

Корпорация Disney и студия Pixar анонсировали выход сиквела музыкального фэнтезийного мультфильма «Тайна Коко». Об этом пишет The Variaty.

Согласно материалу, председатель совета директоров Disney Боб Айгер объявил о выходе продолжения ленты во время ежегодного собрания акционеров. По его словам, проект находится на ранней стадии, а выход «Тайны Коко 2» запланирован на 2023 год.

«Хотя фильм находится только на начальной стадии, мы знаем, что он будет полон юмора, душевности и приключений», — сказал Айгер.

Как уточняется, режиссерами мультфильма снова будут Ли Анкрич и Эдриан Молина, а продюсером станет «ветеран Pixar» Марк Нильсен, который известен по проектам «История игрушек 4» и «Головоломка 2».

Оригинальная «Тайна Коко» получила две премии «Оскар» за лучший анимационный фильм и оригинальную песню и стала одним из самых ярких кинособытий 2017 года. В мировом прокате мультфильм собрал более $800 млн. История повествует о 12-летнем Мигеле, который мечтает играть на гитаре, несмотря на многовековой запрет его семьи на музыку. В мексиканский праздник Диа-де-лос-Муэртос он отправляется в загробный мир, чтобы узнать настоящую историю своих предков.

Ранее юмористка Елена Воробей призналась в любви к «Тайне Коко».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами