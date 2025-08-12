На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Шреку 5» отказали в премьере в 2026 году

Выход мультфильма «Шрек 5» перенесли на полгода
Universal Pictures

Студия Universal Pictures перенесла премьеры мультфильма «Шрек 5» студии DreamWorks Animation. Об этом сообщает Deadline.

Премьере о зеленом великане из болота и его семье отказали в новогоднем прокате и предложили летний — ее перенесли с 23 декабря 2026 года на 30 июня 2027 года.

Команда озвучки «Шрека» — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас — вернется, чтобы озвучить своих знаковых персонажей — Шрека, Осла и Фиону. К актерскому составу присоединится Зендая.

Режиссерами «Шрека 5» выступят Конрад Вернон («Шрек 2» и «Мадагаскар 2») и Уолт Дорн (франшиза «Тролли»).

Четыре фильма о Шреке собрали $2,9 миллиарда долларов в мировом прокате. Также «Шрек» стал мировым концертным шоу, бродвейским мюзиклом, популярной темой аттракционов в парках Universal Studios по всему миру.

Оригинальный фильм 2001 года получил первую премию «Оскар» за лучший анимационный фильм.

В июле российский коллега Эдди Мерфи, актер и режиссер дубляжа Вадим Андреев, заявил «Газете.Ru», что готов вернуться к озвучиванию роли Осла после перерыва в 15 лет. Но при одном условии — если фильм официально выйдет в российском прокате.

Ранее в сети появился возможный сюжет мультфильма «Шрек 5».

