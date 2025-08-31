Сергей Зверев вышел в свет с сумкой по цене квартиры

«КП»: Шоумен Зверев пришел на показ с сумкой за 10 млн рублей

Шоумен и стилист Сергей Зверев пришел на показ с сумкой по цене квартиры. Об этом сообщает kp.ru.

Зверев появился на мероприятии с черной сумкой Birkin. По данным издания, стоимость такой модели начинается от 10 миллионов рублей. Kp.ru отмечает, что такой же элемент гардероба есть у телеведущей Ксении Собчак.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что приемный сын Сергея Зверева Сергей подал иск на отца.

По данным издания, Зверев-младший захотел отсудить у отца 25 миллионов рублей за испорченное детство. Мужчина утверждает, что получил психологическую травму после того, как шоумен водил его на вечеринки в стиле «Пи Дидди».

Зверев-младший не поддерживает связь с приемным отцом. Он работает звукооператором и световым художником в Доме культуры. Сын шоумена живет в подмосковной Коломне, где ухаживает за тяжелобольным мужчиной.

В августе 2024-го Зверев-младший заявил, что отец вписал его в список нежелательных наследников. Однако сам шоумен опроверг эту информацию.

Ранее сообщалось, что сын Сергея Зверева намерен стать инвалидом ради квартиры за 40 млн рублей.