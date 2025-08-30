Звезде «Спасателей Малибу» удалили грудь

Американская актриса, звезда сериала «Спасатели Малибу» Николь Эггерт рассказала, что перенесла мастэктомию и реконструкцию груди на фоне продолжающейся борьбы с раком 2-й стадии. Об этом она сообщила в новом посте на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Эггерт, ей удалили грудь 28 августа.

«В четверг этой женщине сделали мастэктомию с реконструкцией груди. А как прошли ваши выходные?» — подписала она фото, на котором одета в черное компрессионное белье.

Впервые 53-летняя Эггерт рассказала, что у нее нашли рак молочной железы, в январе. К врачам она обратилась с болью в левой груди и прибавкой в весе на 11 килограммов.

Через три месяца после первых жалоб актрисе поставили диагноз — решетчатая карцинома молочной железы 2-й стадии.

