Онколог указал на причины агрессивного развития рака у Евдокимова

Онколог Евгений Черемушкин указал на возможные причины агрессивного развития рака у заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Врача цитирует aif.ru.

По словам Черемушкина, одной из основных причин развития рака легких является курение, провоцирующее, по его данным, как минимум 40% онкологических патологий. Недавняя операция по удалению части легких, считает врач, могла спровоцировать рост метастаз.

Он объяснил, что любая операция приводит к выбросу гормонов роста, которые стимулируют клеточное деление и способствуют заживлению.

«Но они могут также стимулировать так называемые «дремлющие» метастазы, которые есть, но не развивались. А операция может спровоцировать их пробуждение и активный рост», — рассказал Черемушкин.

Эксперт подчеркнул, что для предотвращения роста метастаз проводится специальное предоперационное лечение, тормозящее развитие раковых клеток.

Исполнителя хитов «Колодец» и «Фантазер» не стало 22 августа в возрасте 78 лет.

Онкологическое заболевание у Евдокимова было диагностировано полтора года назад. Подруга, создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова рассказывала, что Евдокимов жалел об операции.

Ранее СМИ сообщили о резком ухудшении состояния британского короля Карла III, борющегося с раком.