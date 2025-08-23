На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Онколог указал на причины агрессивного развития рака у Евдокимова

Онколог Черемушкин: операция могла спровоцировать рост метастаз у Евдокимова
true
true
true
close
Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Онколог Евгений Черемушкин указал на возможные причины агрессивного развития рака у заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова. Врача цитирует aif.ru.

По словам Черемушкина, одной из основных причин развития рака легких является курение, провоцирующее, по его данным, как минимум 40% онкологических патологий. Недавняя операция по удалению части легких, считает врач, могла спровоцировать рост метастаз.

Он объяснил, что любая операция приводит к выбросу гормонов роста, которые стимулируют клеточное деление и способствуют заживлению.

«Но они могут также стимулировать так называемые «дремлющие» метастазы, которые есть, но не развивались. А операция может спровоцировать их пробуждение и активный рост», — рассказал Черемушкин.

Эксперт подчеркнул, что для предотвращения роста метастаз проводится специальное предоперационное лечение, тормозящее развитие раковых клеток.

Исполнителя хитов «Колодец» и «Фантазер» не стало 22 августа в возрасте 78 лет.

Онкологическое заболевание у Евдокимова было диагностировано полтора года назад. Подруга, создатель и художественный руководитель программы «Шире круг» Ольга Молчанова рассказывала, что Евдокимов жалел об операции.

Ранее СМИ сообщили о резком ухудшении состояния британского короля Карла III, борющегося с раком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами