Наталия Гулькина рассказала о симпатии к скандальному певцу

Певица Гулькина заявила, что артист Natan в ее вкусе
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала о симпатии к скандальному певцу Natan (настоящее имя Алишер Мирзохонов). Ее цитирует «Абзац».

«Мне внешне очень нравится Natan – брутальный парень. Niletto тоже красивый мужчина, но его характер меня раздражает», — отметила она.

Гулькина добавила, что ей не нравится, как Niletto прячется от поклонников.

15 октября 2024 года Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». После его супруга заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу.

3 июля 2025-го Natan сообщил о примирении с женой.

В июне Гулькина призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что ее дочь Яна подверглась домогательствам со стороны инструктора по лечебной физкультуре (ЛФК).

Яну, когда та еще была школьницей, отправили на ЛФК вместо общих занятий по физкультуре. Ее инструктором оказался «пожилой мужчина благожелательного вида», который призвал девочку раздеться во время урока.

Ранее в Казахстане заговорили об отмене концерта Backstreet Boys.

