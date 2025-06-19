Гулькина о подвергшейся домогательствам от инструктора дочери: «У нее осталась травма»

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что ее дочь Яна подверглась домогательствам со стороны инструктора по лечебной физкультуре (ЛФК).

Яну, когда та еще была школьницей, отправили на ЛФК вместо общих занятий по физкультуре. Ее инструктором оказался «пожилой мужчина благожелательного вида», который призвал девочку раздеться во время урока.

«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней. <...> Она мне ничего не рассказывала. В себе это переживала. А потом у нее начались панические атаки», — призналась Гулькина.

По словам исполнительницы, ее дочь, которой на данный момент уже 25 лет, до сих пор ходит на сеансы к психотерапевту и принимает антидепрессанты из-за травмы, которую получила в школе. Она отказывается посещать с матерью светские вечера из-за «боязни людей».

При этом недавно, раскрыла Гулькина, Яна познакомилась с молодым человеком. Певица призналась, что молится о том, чтобы этот роман оказался успешен.

В ноябре 2025 года также стало известно, что Яна была ученицей педофила. В шоу «Злые языки» Гулькина пояснила, что дочь не пересекалась с мужчиной, поскольку тот вел предметы у других классов.

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