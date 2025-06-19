На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гулькина о подвергшейся домогательствам от инструктора дочери: «У нее осталась травма»

Певица Гулькина заявила, что ее дочь Яна проходит терапию из-за домогательств
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина призналась на Rutube-шоу «Злые языки», что ее дочь Яна подверглась домогательствам со стороны инструктора по лечебной физкультуре (ЛФК).

Яну, когда та еще была школьницей, отправили на ЛФК вместо общих занятий по физкультуре. Ее инструктором оказался «пожилой мужчина благожелательного вида», который призвал девочку раздеться во время урока.

«Я так понимаю, что он ее пожамкал. Моя дочь рыдала несколько дней. <...> Она мне ничего не рассказывала. В себе это переживала. А потом у нее начались панические атаки», — призналась Гулькина.

По словам исполнительницы, ее дочь, которой на данный момент уже 25 лет, до сих пор ходит на сеансы к психотерапевту и принимает антидепрессанты из-за травмы, которую получила в школе. Она отказывается посещать с матерью светские вечера из-за «боязни людей».

При этом недавно, раскрыла Гулькина, Яна познакомилась с молодым человеком. Певица призналась, что молится о том, чтобы этот роман оказался успешен.

В ноябре 2025 года также стало известно, что Яна была ученицей педофила. В шоу «Злые языки» Гулькина пояснила, что дочь не пересекалась с мужчиной, поскольку тот вел предметы у других классов.

Ранее стало известно, когда и где пройдет свадьба Агаты Муцениеце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами