В Казахстане заговорили об отмене концерта Backstreet Boys

После отмены концерта певца Коржа в Казахстане стали переживать о судьбе шоу Backstreet Boys

В Казахстане заговорили о возможной отмене концерта группы Backstreet Boys, который должен состояться в Алматы 19 сентября. Об этом пишет местное издание «Курсив».

Продажи билетов на концерт американской группы стартовали 14 июля, сейчас билеты распроданы.

При этом в соцсетях активно обсуждают, не повлияет ли на проведение шоу участие футбольного клуба «Кайрат» в Лиге чемпионов. Первый тур общего этапа турнира назначен на 16-18 сентября и скорее всего пройдет в Алматы, что совпадает по времени с подготовкой к концерту.

До этого на площадке отменили концерт белорусского певца Макса Коржа, объяснив это необходимостью подготовки к матчу.

Организаторы концерта пока не давали официальных комментариев по поводу возможных рисков. Точные даты и место проведения первого тура Лиги чемпионов с участием команды «Кайрат» будут известны в ближайшее время.

Известно, что шоу Backstreet Boys в Казахстане не входит в мировой тур группы и организовано специально для поклонников коллектива в этой стране. В программу концерта войдут главные хиты группы, а также песни из последних альбомов.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) сообщила об отмене концерта в Алматы по инициативе организаторов.