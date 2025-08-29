На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

От Ремарка до сказок: театр «Модерн» представляет программу 38-го сезона

Московский театр «Модерн» откроет 38-й театральный сезон 4 сентября 2025 года
true
true
true
close
Пресс-служба театра «Модерн»

Московский драматический театр «Модерн» готовится к открытию нового, 38-го театрального сезона, которое состоится 4 сентября в 17:00. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе культурного учреждения.

В новом сезоне на сцене «Модерна» планируют представить такие премьеры, как «Ночь в Лиссабоне» по мировому бестселлеру Э.М. Ремарка (4/13 сентября), «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» (25 и 26 октября) и детский спектакль «Рапунцель» по мотивам сказки братьев Гримм.

Среди других изменений в театре то, что в труппу вошел заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин, который до этого уже был задействовав в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает». Также с нового сезона на сцену «Модерна» выйдут заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, Анна Нахапетова, Станислав Мотырев и Михаил Половенко.

«Также к новому сезону театр обновил меню буфета, оставив знаменитые эклеры», — уточнено в пресс-релизе.

Художественный руководитель театра Юрий Грымов продолжит традицию проведения авторских лекций. В новом сезоне зрителей ждет новая лекция «Наблюдение за хищником». 28 сентября состоится программа «60 вопросов Юрию Грымову», где режиссер ответит на вопросы зрителей.

Ранее актрисы Чулпан Хаматова и Мария Машкова опубликовали совместное видео из Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами