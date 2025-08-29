От Ремарка до сказок: театр «Модерн» представляет программу 38-го сезона

Московский драматический театр «Модерн» готовится к открытию нового, 38-го театрального сезона, которое состоится 4 сентября в 17:00. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе культурного учреждения.

В новом сезоне на сцене «Модерна» планируют представить такие премьеры, как «Ночь в Лиссабоне» по мировому бестселлеру Э.М. Ремарка (4/13 сентября), «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя» (25 и 26 октября) и детский спектакль «Рапунцель» по мотивам сказки братьев Гримм.

Среди других изменений в театре то, что в труппу вошел заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин, который до этого уже был задействовав в спектаклях театра «Леонардо» и «Вероника решает». Также с нового сезона на сцену «Модерна» выйдут заслуженная артистка РФ Людмила Погорелова, Анна Нахапетова, Станислав Мотырев и Михаил Половенко.

«Также к новому сезону театр обновил меню буфета, оставив знаменитые эклеры», — уточнено в пресс-релизе.

Художественный руководитель театра Юрий Грымов продолжит традицию проведения авторских лекций. В новом сезоне зрителей ждет новая лекция «Наблюдение за хищником». 28 сентября состоится программа «60 вопросов Юрию Грымову», где режиссер ответит на вопросы зрителей.

