«Новая примадонна»: Кадышевой пообещали невероятный успех в рэпе

Григорий Сысоев/РИА Новости

В соцсетях набирает популярность видео, на котором популярная среди зумеров певица Надежда Кадышева исполняет отрывок песни в жанре рэпа. По мнению продюсера Сергея Дворцова, у нее есть все шансы добиться невероятного успеха в этом стиле, так как сегодня она стала настоящей дивой и должна осовременить свой репертуар.

«Кадышева — это новая примадонна нашей эстрады. Она сейчас полноценно лидирует среди молодой аудитории, — подчеркнул Дворцов в беседе с Общественной Службой Новостей. — И то, что она сейчас решила попробовать себя в жанре рэпа — это новое амплуа, которое завирусится и вновь, так сказать, перетянет на свою сторону именно молодых людей и юных исполнителей».

По мнению продюсера, перенаправление творчества певицы в сторону молодежных направлений только поддержит внимание аудитории, а также привлечет молодых артистов, с которыми певица сможет записать совместные треки. В рэпе артистку ждет настоящий прорыв, убежден Дворцов. Он подчеркнул, что пророчит ей хорошую славу именно благодаря сотрудничеству с молодыми исполнителями. Вторая волна популярности певицы среди российской молодежи полностью ею заслужена, заключил эксперт.

Ранее зрители пожаловались на давку на концерте Кадышевой в Москве.

