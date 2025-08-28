На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрий Антонов рассказал, что хотел бы вернуть со времен СССР

Композитор Юрий Антонов: не хватает общения, присущего советским людям
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец, композитор Юрий Антонов рассказал, что не испытывает ностальгических чувств по временам СССР. Но при этом один элемент тех времен было бы хорошо вернуть в сегодняшний день – особенности общения между людьми, заявил он НСН.

«Ностальгии по СССР у меня нет. Единственное — сейчас не хватает теплого человеческого общения, которое было присуще советским людям», — объяснил композитор.

Напомним, до этого трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что многие из россиян, кто ностальгируют по СССР, в большинстве своем даже не жили в те времена, а другие – просто вспоминают молодость. По ее словам, сама она предпочитает не ностальгировать и не оглядываться на прошлое.

Ранее Лавров рассказал, почему надел свитер с надписью СССР на саммит РФ и США.

