Юрий Антонов рассказал, что хотел бы вернуть со времен СССР

Певец, композитор Юрий Антонов рассказал, что не испытывает ностальгических чувств по временам СССР. Но при этом один элемент тех времен было бы хорошо вернуть в сегодняшний день – особенности общения между людьми, заявил он НСН.

«Ностальгии по СССР у меня нет. Единственное — сейчас не хватает теплого человеческого общения, которое было присуще советским людям», — объяснил композитор.

