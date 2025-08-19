Роднина объяснила ностальгию россиян по СССР

Роднина о ностальгии россиян по СССР: предпочитаю на прошлое не оглядываться

Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила причину ностальгии россиян по СССР, заявив, что предпочитает не оглядываться на прошлое, передает Sport24.

«Люди, которые об этом говорят, в большинстве своем там даже не жили. Есть и те, кто вспоминают молодость. В случае с остальными это просто сказка про белого бычка. Я же предпочитаю на прошлое не оглядываться», — сказала Роднина.

Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой. Также Роднина является десятикратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.

Ранее Роднина ответила на вопрос о размере своей пенсии.

«У меня пенсия нормального российского человека. Не спортивная. Сумма? Пока меньше 30 тысяч. Я работающий пенсионер, и индексации для меня нет», — сказала Роднина.

Ранее Роднина заявила, что всегда была одиозной фигурой.