В Астане спасли бойкотируемый концерт Полины Гагариной

В Казахстане состоится концерт певицы Полины Гагариной, несмотря на бойкот местных политических активистов. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителей площадки «Конгресс-Арена».

«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — уточнили представители.

До этого сообщалось, что билеты на концерт Гагариной в Астане исчезли на казахстанском сайте Zakazbiletov.kz после протестов в соцсетях. Это случилось после того, как 26 августа в сети появилась петиция против выступления российской артистки в Казахстане. Авторы призвали минкульт Казахстана отменить концерт Гагариной, поскольку его проведение «может вызвать социальное напряжение и разделение в обществе».

Концерт Полины Гагариной в Астане запланирован на 27 ноября. Летом 2025 года по инициативе организаторов не состоялся концерт в Алма-Ате певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Артистка рассказывала, что с концертом с самого начала «все шло не так»: согласование длилось четыре месяца, потом площадку переносили, а в итоге официально отказались проводить «по надуманной причине».

