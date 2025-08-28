На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Астане спасли бойкотируемый концерт Полины Гагариной

«Абзац»: в Астане отказались отменять концерт Гагариной из-за бойкота активистов
true
true
true
close
Пресс-служба Полины Гагариной

В Казахстане состоится концерт певицы Полины Гагариной, несмотря на бойкот местных политических активистов. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на представителей площадки «Конгресс-Арена».

«Концерт состоится. В скором времени продажи билетов возобновятся», — уточнили представители.

До этого сообщалось, что билеты на концерт Гагариной в Астане исчезли на казахстанском сайте Zakazbiletov.kz после протестов в соцсетях. Это случилось после того, как 26 августа в сети появилась петиция против выступления российской артистки в Казахстане. Авторы призвали минкульт Казахстана отменить концерт Гагариной, поскольку его проведение «может вызвать социальное напряжение и разделение в обществе».

Концерт Полины Гагариной в Астане запланирован на 27 ноября. Летом 2025 года по инициативе организаторов не состоялся концерт в Алма-Ате певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом). Артистка рассказывала, что с концертом с самого начала «все шло не так»: согласование длилось четыре месяца, потом площадку переносили, а в итоге официально отказались проводить «по надуманной причине».

Ранее стало известно, что актер Гогунский порадовался появлению цензуры в русской культуре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами