«Выживать будут умнейшие»: Виталий Гогунский поддержал цензуру

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи из «Универа», поддержал цензуру. Его цитирует kp.ru.

По словам Гогунского, ему очень нравится, как за последние три года преобразовалась наша русская культура, в частности появление цензуры.

«То есть мы едем в кадре на «Бентли» по лесу и обязательно нужно пристегнуться, потому что иначе это является неправильной пропагандой. Я за это. Почему? Потому что выживать будут умнейшие», — высказался он.

До этого Гогунский попадал в заголовки новостей, когда в интервью с Ксенией Собчак назвал феминизм обманом, придуманным известной семьей Ротшильдов. Он также оперировал идеями из «Домостроя» и призывал женщин воздерживаться от общения с супругом во время менструации. Позднее артиста обвинили в женоненавистничестве и абьюзе.

Пользователей соцсетей также возмутило интервью, появившееся в подкасте «Краснова знает» — в нем Гогунский заявил, что «женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении», а в противном случае должна «идти в сад».

В последнем интервью актер также рассказал о своем новом романе.

Ранее Гогунский назвал врагом общества неудовлетворенную женщину.