Концерт Земфиры сорвался в Казахстане

Певица Земфира сообщила об отмене концерта в Алматы по инициативе организаторов

Концерт Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) (полное имя Земфира Рамазанова) сорвался в Казахстане. Об этом певица сообщила в личном Telegram-канале.

По словам артистки, с концертом с самого начала все пошло не так. Земфира подчеркнула, что концерт отменен по инициативе организаторов.

«Четыре месяца согласований, перенос площадки и в финале официальный отказ в проведении концерта от ректора, курирующего стадион «Хан-Тенгри», разумеется, по надуманной причине. За две недели до концерта», — пишет певица.

Казахскую публику Земфира назвала прекрасной и выразила благодарность за прошлые концерты и воспоминания.

Изначально мероприятие должно было состояться 6 июля в Конаеве, затем его перенесли в Алматы. Билетный сервис предлагает обменять билеты на концерт в Ереване.

Накануне Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец». Земфира внесена в «Миротворец» за «отрицание российской агрессии» и манипуляции общественно значимой информацией.

Хаматова попала в базу за нарушение украинской границы при поездке в Крым, а также за попытки признать российский статус республики.

Ранее стало известно, что актер Михаил Ефремов попал в базу «Миротворца», пока сидел в колонии.