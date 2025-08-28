В России начались съемки фильма «Лукоморье» с Прилучным и Иванченко

В России сегодня в самом разгаре съемки фильма «Лукоморье», который обещает стать одним из самых ожидаемых событий российского кинематографа. Как рассказал 360.ru режиссер Александр Бабаев, все события будут происходить в мире, который создал Александр Пушкин.

«В нашей истории есть потерянные строчки из «Лукоморья», которые находятся в самом Лукоморье, в мире, который создал Пушкин, поэтому у нас все только о нем», — заявил режиссер.

В создании картины задействованы Павел Прилучный, Леон Кемстач, Олеся Иванченко, Ника Жукова, Янина Студилина, Артем Кошман, Валерий Панков и другие артисты.

Как отметила Иванченко, главный смысл фильма – это вера в волшебство, место которому есть как в вымышленном сказочном мире, так и в реальном. Она отметила, что все сказки рассказывают об этом в различной форме.

«Конкретно «Лукоморье» — о том, что как бы вы ни старались убежать от волшебства, это невозможно, оно настигнет вас и в реальном мире», — заявила актриса.

Напомним, фильм расскажет об увлеченной литературой отличнице Маше Аксёновой (Ника Жукова), которая вместе с одноклассником Иваном Красиловым (Леон Кемстач) перемещается через портал в Лукоморье. В новом для себя мире дети понимают, что оказались в изменившейся до неузнаваемости сказочной истории. Они разгадывают тайну исчезнувших строк «Лукоморья» и переживают вместе различные волшебные испытания.

До этого актер, музыкант Гоша Куценко рассказал о сложном процессе съемок сказки «Колобок». Он заявил, что что работа ведется без остановки, снимается по 50-70 кадров в смену. При этом на площадке бегают по сто человек, а все действия могут происходить где-то в лесу или болотах с комарами. Ни жара +36 градусов, ни дожди – ничего не останавливает рабочий процесс.

