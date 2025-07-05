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Звезда «Папиных дочек» рассказала, на что пошла ради съемок в фильме

Актриса Корниенко заявила, что научилась ездить верхом на лошадях ради съемок
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Актриса Виталия Корниенко рассказала в беседе с ТАСС, что научилась ездить верхом на лошади ради съемок в фильме «Суворовец. День Победы».

Корниенко отметила, что научилась этому навыку на площадке вместе с каскадерами.

«Бегала по полям на лошадях с седлом или без седла. Новый опыт для меня, раньше не каталась на них особо, только в парках за веревочку. Мне безумно нравится самой выполнять каскадерские трюки на площадке», — рассказала артистка.

Виталия Корниенко известна по ролям в проектах «Папины дочки. Новые», «Мажор» и «Лед-2». В ее фильмографии более 120 работ. Она снималась в таких картинах, как «Юность», «Одна дома», «Ника», «Вампиры средней полосы», «Пищеблок», «Ряд 19», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Звоните ДиКаприо!», «Шифр», «Воронины».

Премьера последнего на данный момент третьего сезона сериала «Папины дочки.Новые» состоялась 2 января 2025 года. В нем Веник скрывает от дочерей свои отношения с психологом Татьяной, из-за чего пара попадает в нелепые ситуации.

Ранее звезда «Папиных дочек» сравнил себя с сувениром.

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