«Дрались и трюковали»: Куценко рассказал о сложности съемок «Колобка»

Съемки сказок легче всего даются фанатикам своего дела, готовым к 12-часовой работе на жаре в непростых условиях, заявил актер, музыкант Гоша Куценко, исполнивший Волка в сказке «Колобок». В пресс-центре НСН он назвал свою роль прикольной и веселой, но физически сложной.

«Я уже, к сожалению, матерый волк, не молодой волчара, каким был раньше, — признался артист. — Так бы легко все исполнил, у меня за плечами 35 лет в кино, много экшен-фильмов, боевого кино, в котором мы дрались, «трюковали» и делали все сами. Сейчас уже меня догоняет пенсия».

По его мнению, сказки сложно снимать, но именно благодаря такому скрупулезному подходу получается создавать по-настоящему интересные для зрителей фильмы.

Рассказывая подробнее о самом процессе производства, Куценко отметил, что работа ведется без остановки, снимается по 50-70 кадров в смену. При этом на площадке бегают по сто человек, а все действие может происходить где-то в лесу или болотах с комарами. Ни жара +36 градусов, ни дожди – ничего не останавливает рабочий процесс.

«В пятницу мы снимали бои. Работали 12 часов, два месяца все репетировали», — привел пример Куценко, отметив, что все это делает сказки очень технологичным, сложным в производстве продуктом с высокими сборами в прокате.

Напомним, 16 июля сообщалось, что комик и актер Гарик Харламов озвучит Колобка в одноименном фильме. Речь идет о спин-оффе сказочной франшизы «Последний богатырь». По сюжету Колобок поневоле становится напарником пекаря Тихона, которого сыграет комик Дмитрий Журавлев. Зрители также увидят Гошу Куценко в роли Волка и Ладу в исполнении Милы Ершовой. Режиссером картины стал Антон Маслов. Он наиболее известен как создатель сериала «Последний богатырь. Наследие». Съемки начались в Москве.

Ранее у героев детских сказок нашли ментальные проблемы.