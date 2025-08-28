На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда сериала «Подслушано» раскрыла секрет победы над РПП

Актриса Корбут призналась, что страдала от расстройства пищевого поведения
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда фильма «Все, что тебя касается» и сериала «Подслушано», актриса Кристина Корбут рассказала, что в прошлом страдала от расстройства пищевого поведения и постоянных перееданий из-за нервов. В интервью «Леди Mail» она призналась, что справиться с этой болезнью ей помогли регулярные пробежки.

Корбут отметила, что ей до сих пор сложно вспоминать свои проблемы с пищевым поведением, которые сегодня актуальны для многих девушек, поэтому говорить об этом она не любит.

«Единственное — скажу, что помог мне справиться с этим бег, он послужил мне не физической нагрузкой, а наоборот, разгрузкой головы и полным фокусом внимания на себе, на своем теле», ― отметила актриса.

По ее словам, каждый раз после пробежек она чувствует прилив сил и готовность свернуть горы, у нее улучшается настроение, появляется «необъятное чувство любви ко всему миру».

Корбут также добавила, что смогла избавиться от РПП и сегодня питается полноценно и в большей степени интуитивно. В том числе актриса пьет много воды, позволяет себе сладкое и мучное, но при этом ведет активный образ жизни, продолжает регулярно бегать и делать зарядку по утрам, а с утра натощак выполняет вакуум живота. Помимо бега, звезда увлекается растяжкой и уже может садиться на продольный шпагат.

«Недавно купила баскетбольный мяч — беру его и иду в коробку бросать в кольцо, могу просто долго гулять пешком, а еще я полюбила пробежки», ― заявила звезда.

До этого актриса Мария Кожевникова снялась в пижаме после похудения на 13 кг. До этого она рассказала, что у нее выявили преддиабет, из-за чего она долго не могла похудеть. В итоге звезда «Универа» обратилась за помощью к эндокринологу, согласилась принимать препарат и начала худеть под контролем врача.

Ранее врач рассказала, как справиться с РПП.

