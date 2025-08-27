На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Казахстане отменили концерт Макса Коржа

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Алматы отменили
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Концерт белорусского исполнителя Макса Коржа в Алматы, запланированный на 6 сентября, отменили. Об этом сообщили в городской дирекции спортивных сооружений.

По данным дирекции, представители артиста в необходимые сроки не предоставили нужные документы.

«Ранее анонсированный концерт артиста, выступающего под псевдонимом Макс Корж 6 сентября 2025 года на территории Центрального стадиона, не состоится», — говорится в сообщении.

В дирекции также отметили, что регулярные концерты на стадионе оказывают нагрузку на газон, который необходимо уберечь для проведения футбольных матчей.

Недавно сообщалось, что певица и актриса Дженнифер Лопес едва не остановила концерт в Казахстане. Она также выступила в Центральном стадионе Алматы в рамках своего мирового тура «Up All Night: Live in 2025». Во время концерта на шею поп-исполнительницы заполз кузнечик, который испугал ее. Несмотря на удивление, певица допела песню и после обратилась к поклонникам.

Ранее певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) сообщила об отмене концерта в Алматы по инициативе организаторов.

