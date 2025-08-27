На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт Алексей Ионов раскрыл причины неугасающего интереса к Стругацким

Эксперт Ионов: экранизации Стругацких стали более доступны из-за технологий
Иллюстрация в журнале «Измерение Ф», Ленинград, 1990 год/Wikimedia Commons

Произведения братьев Стругацких сохраняют свою актуальность даже спустя 50–60 лет после создания, что и делает произведения писателей ценными. Об этом заявил «Газете.Ru» руководитель проектов продвижения авторских брендов издательства АСТ Алексей Ионов.

«И потому интерес к творчеству АБС со стороны кинематографистов никогда и не угасал, достаточно вспомнить такие экранизации, как «Обитаемый остров» (2008) или «Трудно быть богом» (2013). Сейчас, как мне кажется, технологии просто достигли того уровня, что позволяют экранизировать практически любые произведения Стругацких с имеющимися бюджетами и без потери качества», — заявил эксперт.

Накануне издательство АСТ выяснило, что роман «Пикник на обочине» стал самым популярным среди россиян. На втором месте оказалась книга «Трудно быть богом» (30%), на третьем — «Обитаемый остров» (22%). В топ-5 также вошли «Понедельник начинается в субботу» (8%) и «Улитка на склоне» (6%).

Главным фактором при выборе любимой книги фантастов стали поднятые философские и моральные вопросы, поднятые в книгах — этот фактор отметили 30% опрошенных.

Исследование было проведено к юбилею российского писателя и сценариста Аркадия Стругацкого, которому 28 августа 2025 года исполняется 100 лет.

Ранее актер Куценко признался, что столкнулся со страшной историей на съемках «Хутора».

