Названа любимая книга Стругацких у россиян

Любимой книгой писателей Стругацких у россиян стал «Пикник на обочине»
Иллюстрация в журнале «Измерение Ф», Ленинград, 1990 год/Wikimedia Commons

К 100-летия со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Стругацкого контентная платформа Дзен и издательство АСТ провели исследование, чтобы выяснить любимую книгу автора и его брата Бориса у россиян. Результаты исследования оказались в распоряжении «Газеты.Ru».

Самым популярным романом авторов оказался «Пикник на обочине» — его выбрали 34% респондентов. На втором месте оказалась книга «Трудно быть богом» (30%), на третьем — «Обитаемый остров» (22%). В топ-5 также вошли «Понедельник начинается в субботу» (8%) и «Улитка на склоне» (6%).

Главным фактором при выборе любимой книги фантастов стали поднятые философские и моральные вопросы, поднятые в книгах — этот фактор отметили 30% опрошенных.

Также среди важных факторов отметили оптимистичное будущее писателей и предсказание научного прогресса, социальную сатиру и критику общества.

При этом 29% опрошенных признались, что иногда не понимают произведения фантастов, однако продолжают читать их ради уникальной атмосферы и чувства погружения во вселенную произведений. Треть респондентов считают произведения актуальными и сегодня благодаря осмыслению роли человека во Вселенной, ответственности за научный прогресс и глубокой нравственности. Также читатели вдохновляются творчеством братьев Стругацких: по их мнению, эти произведения формируют позитивное отношение к научно-техническому прогрессу вне зависимости от возраста, заводят дискуссию о будущем общества и делают вклад в популяризацию науки и технологий.

Ранее стало известно, какие фильмы ищут россияне.

