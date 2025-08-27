Уехавшая из РФ Мария Машкова жалеет о потере связи с отцом: «В моей жизни сейчас нет той фигуры»

Актриса Мария Машкова призналась в YouTube-интервью журналистке Нино Росебашвили, что жалеет об отсутствии связи с отцом — народным артистом России Владимиром Машковым.

«Мне жалко, что в моей жизни сейчас нет той фигуры. Мне кажется, что дочкам это очень важно… Но зато я смотрю на своих дочерей — и на то, как мой муж [ведет себя с ними, как] совершенно феноменальный отец, — то это помогает мне переживать свою историю», — призналась артистка.

По словам уехавшей в США Машковой, она скучает по оставшимся в России бабушке и дедушке. Актриса заявила, что всегда берет с собой российский загранпаспорт, поскольку боится услышать трагические новости из РФ. Машкова заявила, что часто думает о выборе, который ей предстоит сделать в будущем: возвращаться ли в Россию на прощание с родственниками или нет.

«Когда езжу на гастроли, то всегда с собой беру российский загранпаспорт. Очень боюсь, что может кто-то уйти из близких, оставшихся в России. Не дождаться меня... Бабушка с дедушкой взрослые прямо совсем», — сказала Машкова, едва сдерживая слезы.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Ранее глава ФПБК Бородин обратился к Шнурову с просьбой отдать 50 млн рублей армии РФ.