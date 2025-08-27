На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уехавшая из РФ Мария Машкова жалеет о потере связи с отцом: «В моей жизни сейчас нет той фигуры»

Актриса Мария Машкова заявила, что жалеет об отсутствии связи с отцом
true
true
true
close
РИА «Новости»

Актриса Мария Машкова призналась в YouTube-интервью журналистке Нино Росебашвили, что жалеет об отсутствии связи с отцом — народным артистом России Владимиром Машковым.

«Мне жалко, что в моей жизни сейчас нет той фигуры. Мне кажется, что дочкам это очень важно… Но зато я смотрю на своих дочерей — и на то, как мой муж [ведет себя с ними, как] совершенно феноменальный отец, — то это помогает мне переживать свою историю», — призналась артистка.

По словам уехавшей в США Машковой, она скучает по оставшимся в России бабушке и дедушке. Актриса заявила, что всегда берет с собой российский загранпаспорт, поскольку боится услышать трагические новости из РФ. Машкова заявила, что часто думает о выборе, который ей предстоит сделать в будущем: возвращаться ли в Россию на прощание с родственниками или нет.

«Когда езжу на гастроли, то всегда с собой беру российский загранпаспорт. Очень боюсь, что может кто-то уйти из близких, оставшихся в России. Не дождаться меня... Бабушка с дедушкой взрослые прямо совсем», — сказала Машкова, едва сдерживая слезы.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Ранее глава ФПБК Бородин обратился к Шнурову с просьбой отдать 50 млн рублей армии РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами