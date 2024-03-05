Группа Onyx рассказала о концерте в Донецке и срыве шоу в Киеве

Участники группы Onyx согласились дать новый концерт в Донецке. Об этом и о срыве шоу в Киеве в 2015 году они рассказали в киноинтервью «Откровенно с Татаркой» популярной блогерши Лилии Абрамовой (Татарки FM).

В 2017 году Onyx вместе с группой из Симферополя записали песню и сняли ролик о жизни в Крыму, после чего попали под санкции на Украине. По словам Фредро Старра, в Крыму они отлично провели время, а в политике не разбираются.

«Мы надеемся, что в будущем эти санкции снимут. Но мы любим Россию, потому что нам тут проявляют респект, и мы проявляем респект», — сказал он.

За два года до санкций, вспомнили музыканты, в 2015 году был сорван их концерт в столице Украины в результате провокации «Правого сектора» (организация запрещена в России).

«У нас был инцидент в Киеве, мы были в номере, менеджеру позвонили, нам сказали – не выезжайте на мероприятие, его пытаются сорвать. Потом еще раз позвонили, приезжайте подписать автограф. Но мы поехали туда, потому что там наши фанаты, которые нас ждут…» — объяснил Старр.

Он также заверил, что музыканты группы готовы вернуться в Донецк с концертом. До этого они выступали в 2010 году — до присоединения ДНР, ЛНР и Херсонской области к России.

«Как я уже говорил, мы поедем туда, где есть любовь. Если нас там любят, мы будем там. Onyx для всех людей, мы поедем вопреки всему, опасно или нет», — сказал Старр.

Кроме того, Onyx заявили, что готовы получить паспорта РФ.

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