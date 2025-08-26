Анна Семенович раскрыла дату своей свадьбы с Денисом Шреером: «Не хотим пафосную»

Певица Анна Семенович заявила, что планирует выйти замуж за Шреера в 2026 году

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович заявила изданию URA.RU, что планирует узаконить отношения с предпринимателем Денисом Шреером в 2026 году.

«Наше с Денисом торжество должно состояться в следующем году. Дай бог», — поделилась артистка своими планами.

На данный момент пара не может сыграть свадьбу из-за длительного бракоразводного процесса возлюбленного Семенович. Денис Шеер также рассказал, что планирует организовать камерное торжество, подчеркнув, что это решение продиктовано не желанием сэкономить, а стремлением к более интимной атмосфере праздника.

«Мы действительно не хотим пафосную свадьбу. Я двадцать с лишним лет в профессии и провела такое количество разных торжеств!» — отметила Семенович.

Семенович раскрыла, что обязательно пригласит на свадьбу в качестве гостя Татьяну Буланову и понадеялась на музыкальное поздравление от певицы.

«Мне бы хотелось, чтобы на нашей свадьбе выступил Леша Чумаков, мои друзья «Иванушки International» и Брэндон Стоун», — отметила знаменитость.

Анна Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

