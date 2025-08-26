Жена любовника Дибровой в слезах рассказала о предательстве мужа: «Ребенок рассказал»

Супруга миллиардера Романа Товстика Елена заявила в эфире программы «Малахов», что узнала о романе Полины Дибровой с мужем от ребенка.

По словам женщины, супруг уехал якобы на отдых с сыном на Алтай, но, как позднее она узнала от наследника, Товстик проводил в поездке много времени с супругой Диброва.

«Мне ребенок все рассказал. <…> Он [муж] пытался отвертеться, но в итоге признался, что у него роман с Полиной. Она его любит уже восемь лет, у них отношения уже давно», — раскрыла Елена.

Елена Товстик заявила, что супруг предлагал ей при разводе 30 миллионов рублей в качестве отступных и дом, а в случае отказа мужчина угрожал сжечь и недвижимость, и гардероб супруги. Женщина пожаловалась, что сейчас столкнулась с финансовыми трудностями.

«Мы даже на аттракционы сходить не можем», — заявила Елена.

29 июля СМИ сообщили, что шоумен Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака. Позже появилась информация, что у модели роман с другим мужчиной. Ее новым возлюбленным оказался друг семьи Товстик. У предпринимателя шестеро детей, последний из которых родился год назад. И официально он пока не разведен со своей женой Еленой Товстик.

Диброва не стала отрицать, что дружила с супругой нынешнего возлюбленного, но прекратила с ней контактировать восемь лет назад.

Ранее певица Слава уличила Данилицкого в измене.