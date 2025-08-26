Умер актер сериала «Склифосовский»

Актер Алексей Аптовцев скончался на 50 году жизни. Об этом сообщает aif.ru.

Аптовцева не стало вечером 24 августа. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Отмечается, что артист скончался за две недели до своего дня рождения. 2 сентября ему могло исполниться 50 лет.

Аптовцев окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина в 1998 году. После выпуска он стал актером Мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ».

В фильмографии актера более 30 ролей. Он сыграл в таких проектах, как «Склифосовский», «Кремлевские курсанты», «Солдаты», «Кодекс чести», «Инспектор Купер», «Кто в доме хозяин?», «Бомбила. Продолжение», «Я все помню», «Господа полицейские» и «Джокер-3. Охота на Зверя».

Аптовцев также участвовал в озвучивании известных игр и аудиокниг. Его голос можно услышать в таких проектах, как «Ведьмак», «StarCraft», «Call of Duty», «WarCraft».

24 августа в возрасте 92 лет ушел из жизни советский и российский режиссер Валерий Усков. Причина смерти не уточнялась.

Ранее в зоне СВО умер племянник Сергея Зверева.