На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цыганова заявила, что Пугачева «села в лужу»

Певица Цыганова раскритиковала Пугачеву за поздравление «национальной легенды Украины»
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале раскритиковала поздравление Аллы Пугачевой солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

В соцсетях Пугачева заявила, что Вакарчук «заслужил» награду «Национальная легенда Украины». Цыганова отметила, что солист «Океана Эльзы» заявлял в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о «рашистских оккупантах» и собирал средства для ВСУ.

Цыганова считает, что за такое поздравление Пугачеву стоит признать иноагентом. Она также утверждает, что «жест» Примадонны не оценила украинская публика. По ее словам, артистка получила шквал критики в комментариях.

«Получилось как всегда — села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность. Многие беглые звезды, предчувствуя Победу России, спешно переобуваются... Пугалкины же продолжают топить себя до талого», — заявила Цыганова.

Президент Украины Владимир Зеленский удостоил Вакарчука орденом в августе. Артист признался, что не привык к государственным наградам. По его мнению, их больше заслуживают «защитники и защитницы Украины». Алла Пугачева оставила комментарий с поздравлением под постом коллеги.

Ранее сообщалось, что Пугачева может потерять права на товарный знак «Алла Борисовна».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами