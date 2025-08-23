На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лариса Долина поддержала Филиппа Киркорова после падения на сцене

Певица Долина после инцидента с Киркоровым призналась, что боится ступеней
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина поддержала своего коллегу Филиппа Киркорова на полях фестиваля «Новая волна» в Казани. Об этом сообщает издание Super.

Киркоров на выступлении в Казани упал со ступеней — реквизита, по которому должен был взбираться на сцене. Долина призналась, что сама боится падения.

«Ой я всегда так боюсь даже лишнего движения. Я вообще по ним [ступенькам] уже не хожу, я их запретила», — сказала Долина.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал RT. На нем видно, как при попытке подняться на сценическое возвышение певец поскользнулся и упал на спину. Артисты, находившиеся рядом, немедленно помогли ему подняться. Все это время он не переставал петь.

После пресс-секретарь Киркорова сообщил, что певец чувствует себя нормально.

Ранее Киркоров впервые после ожога показал раненую руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами